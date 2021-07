NieR Automata, un cosplay di 2B in abito bianco da Helly Valentine

Helly Valentine colpisce ancora: la modella russa non ha ancora finito con NieR Automata e lo dimostra con uno dei suoi ultimi cosplay, ancora una volta dedicato alla combattente ginoide 2B.

Si tratta di un personaggio che, come detto, è particolarmente amato dalle cosplayer e dai fan delle cosplayer, in pratica un investimento sicuro per ottenere like e impression sui social network, e siamo certi che quest'ultima interpretazione in abito bianco non farà eccezione.

In passato abbiamo potuto ammirare differenti versioni della protagonista di Nier Automata, vedi ad esempio il crossover fra 2B e Kaine, sempre di Helly Valentine, oppure quello firmato da Meg Turney affilata come una lama, o ancora Oichi.

"Penso che 2B sia un personaggio unico, ognuno dei suoi outfit le sta benissimo e questo vestito non fa eccezione!", ha scritto Helly nel suo post su Instagram. "Ad ogni modo, sapete quante versioni del personaggio ho portato nei miei cosplay?"