A Plague Tale: Innocence PS5 vs Xbox Series X, poche differenze nel confronto di VGTech

A Plague Tale: Innocence è protagonista di un nuovo videoconfronto con analisi tecnica da parte di VGTech, per quanto riguarda le versioni PS5 e Xbox Series X|S, in grado di mostrare poche differenze tra le varie piattaforme, che tuttavia possono essere interessanti.

Il risultato sembra differire alquanto da quello del primo video confronto effettuato da Cycu1 su YouTube, considerando d'altra parte che VGTech effettua un'analisi decisamente più profonda. Si rilevano comunque, almeno in parte, le differenze che erano emerse in termini di frame-rate a favore di Xbox Series X, ma non vengono rilevate variazioni particolari alle ombre, che sembravano invece caratterizzare il confronto iniziale.

Questo probabilmente anche perché l'analisi di VGTech si incentra su altri aspetti, soprattutto. In ogni caso, sia PS5 che Xbox Series X visualizzano il gioco a 2560x1440, con interfaccia a 3840x2160, mentre Xbox Series S utilizza una risoluzione nativa di 1600x900 con temporal upsampling che incrementa la risoluzione a 1920x1080.

Le versioni PS5 e Xbox Series X mostrano alcuni elementi migliori rispetto alla versione Series S in termini di qualità delle ombre e distanza visiva. La differenza tra PS5 e Xbox Series X sta in una gestione leggermente migliore dei 60 fps sulla console Microsoft, che presenta meno cali di frame-rate e soprattutto meno tearing, anche se le differenze sono veramente minime.

Per il resto, vi rimandiamo alla recensione di A Plague Tale: Innocence per PS5 e Xbox Series X|S per conoscere meglio questa nuova versione del gioco Asobo.