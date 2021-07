FIFA 22, reveal trailer ufficiale in diretta oggi alle 17.30: guardiamolo insieme

Come anticipato nei giorni scorsi, FIFA 22 verrà mostrato da Electronic Arts con il reveal trailer ufficiale oggi alle 17.30, ora italiana. Potrete vederlo in diretta all'interno di questa stessa notizia.

L'atleta di copertina di FIFA 22, Kylian Mbappé, sarà protagonista del video e avrà dunque l'onere di presentare le feature di questa nuova edizione del celebre gioco di calcio.

Non aspettatevi tuttavia un lungo approfondimento: per quello bisognerà attendere l'ormai tradizionale conferenza all'EA Play Live 2021, il 22 luglio, dove sicuramente potremo vedere il titolo in azione.

"Essere nuovamente sulle copertine FIFA è fantastico. Ho un rapporto molto speciale con il videogioco e non vedo l'ora di godermi FIFA 22 insieme a tutti voi", ha dichiarato Mbappé in concomitanza con il reveal della copertina.