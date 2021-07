RWBY: Arrowfell, trailer e periodo di uscita per il gioco di WayForward

RWBY: Arrowfell, il nuovo gioco di WayForward, ha un teaser trailer di presentazione e un periodo di uscita previsto per il 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Il gioco in questione è un action platform in 2D sviluppato da WayForward, specialisti in questo ambito, anche se in questo caso la tecnica utilizzata sembra mista, con grafica in 3D che emerge durante le scene d'intermezzo. La storia racconta un "capitolo inedito" delle avventure del quartetto di eroine, contemporaneo agli eventi del Volume 7 della serie.

Gli autori originali Kerry Shawcross, Miles Luna e Eddy Rivas hanno dunque costruito lo scenario di questo nuovo RWBY: Arrowfell, che mette in scena un action platform a scorrimento in cui è possibile utilizzare alternativamente Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna e Yang Xiao Long passando da una all'altra "al volo" oppure utilizzandone più di una contemporaneamente in multiplayer.

Il gameplay sfrutta ovviamente le differenti armi, abilità e caratteristiche delle quattro combattenti alle prese con diverse ambientazioni noti della serie come Atlas, Mantle e altre, combattendo contro le Creatures of Grimm all'interno di varie situazioni.

In attesa di ulteriori informazioni, vediamo dunque il teaser trailer di RWBY: Arrowfell, che segue l'uscita di qualche anno fa di RWBY: Grimm Eclipse come precedente videoludico per la serie.