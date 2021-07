Black Widow, un Nokia con Windows Phone 10 compare nel film Marvel

Black Widow, il nuovo film Marvel che narra un'avventura inedita del personaggio interpretato da Scarlett Johansson, contiene una scena in cui la protagonista usa un Nokia con Windows Phone 10.

Se avete letto la nostra recensione di Black Widow saprete senz'altro che gli eventi della pellicola si svolgono dopo quelli di Captain America: Civil War, ma è improbabile che questa bizzarra scelta dipenda da una questione prettamente cronologica.

Black Widow, la scena con il Nokia Lumia.

La definiamo bizzarra per un motivo molto semplice: si tratta di un vero e proprio product placement, ma chi finanzierebbe una cosa del genere per promuovere un dispositivo e un sistema operativo che non sono più in vendita?

Prende dunque piede l'ipotesi che la regista di Black Widow, Cate Shortland, abbia in qualche modo voluto rendere omaggio alla piattaforma mobile di Microsoft inserendo uno dei suoi smartphone nel film e mettendolo nelle mani di Natasha Romanoff.

Una situazione diametralmente opposta a quanto visto di recente con No Time to Die e i reshoot con smartphone Nokia, effettuati perché la lunga pausa aveva reso obsoleto il dispositivo presente nel film.