James Bond No Time to Die rinviato ancora, servono reshoot con smartphone Nokia

No Time to Die, il nuovo film di James Bond, è stato rinviato ancora: previsto per aprile, arriverà nelle sale cinematografiche solo l'8 ottobre, salvo imprevisti.

Entusiasmati dal trailer ufficiale italiano di No Time to Die, i fan del personaggio creato da Ian Fleming saranno curiosi di sapere quali siano i motivi dietro questa decisione, oltre ovviamente alla situazione sanitaria internazionale.

Ebbene, sembra che i produttori del film abbiano la necessità di effettuare alcuni reshoot con smartphone Nokia perché il tempo trascorso ha reso obsoleto il modello originariamente presente nella pellicola.

In No Time to Die sono infatti presenti alcune scene in cui Bond utilizza un Nokia 8.3 5G, presentato lo scorso marzo: quando il film arriverà nelle sale si tratterà di un modello ormai superato, da qui l'esigenza di effettuare nuove riprese.

Naturalmente Nokia non è l'unica azienda ad aver avanzato pretese simili: il product placement in una produzione del genere è di grande importanza, dunque anche i vari Omega, Adidas e Bollinger chiederanno il medesimo trattamento.