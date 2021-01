Borderlands il film: Kevin Hart sarà ufficialmente Roland nella pellicola di Eli Roth

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da The Hollywood Reporter, la produzione del film di Borderlands avrebbe trovato il volto perfetto per interpretare Roland, il soldato dello sparatutto di Gearbox e 2K Games. L'attore scritturato è Kevin Hart, la star di Jumanji - Benvenuti nella giungla, Jumanji: The Next Level e Una spia e mezzo, che affiancherà Cate Blanchett, scelta per il ruolo di Lilith. La pellicola è diretta da Eli Roth ed è scritta da Craig Mazin, famoso per Chernobyl, ma anche per essere al lavoro sulla serie HBO di The Last of Us. Hart avrebbe finalmente firmato l'accordo, dopo un lungo mese di indiscrezioni e contrattazioni.

Il regista Eli Roth ha detto di essere "entusiasta" di lavorare con Kevin Hart: "Borderlands è una tipologia di film diversa per lui e siamo entusiasti di divertire il pubblico con un lato di Kevin che non hanno mai visto prima. Sarà un fantastico Roland", ha detto Roth.

Il film Borderlands è vittima di una lunga gestazione, ma finalmente sembra che i lavori stiano procedendo spediti. Il primo annuncio, infatti, è stato fatto nel 2015, ma solo nei prossimi mesi, si spera, inizieranno le riprese a Budapest. Il film è prodotto da Lionsgate e Arad Productions, che ha lavorato a film del calibro di Iron Man, Spider-Man, The Amazing Spider-Man e X-Men.