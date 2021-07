The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, video confronto fra Nintendo Switch e Wii

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è disponibile da ieri su Nintendo Switch e IGN ha pensato bene di realizzare un video confronto che mette la nuova edizione di fianco all'originale per Wii.

Come avrete certamente letto nella nostra recensione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, la remaster aumenta la risoluzione grafica, migliora l'effettistica e raddoppia il frame rate, portandolo a 60 fps.

La complessità poligonale e la qualità degli asset non è stata toccata, come da tradizione per questo tipo di riedizioni, ma gli sviluppatori hanno modificato il sistema di controllo e alcuni aspetti del gameplay.

Questi accorgimenti, pur non rivoluzionari, migliorano l'esperienza sia su Nintendo Switch standard che Lite, adeguandola agli standard attuali delle produzioni della casa giapponese.