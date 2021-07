Moss e Gorn hanno totalizzato vendite per oltre 1 milione di copie

Moss e Gorn sono gli ultimi due titoli in realtà virtuale ad aver superato il traguardo del milione di copie vendute: un risultato non banale, considerando il fatto che i visori VR non godono di una base installata enorme.

Come avrete probabilmente letto nella nostra recensione di Moss, il gioco per PlayStation VR sviluppato da Polyarc sfrutta davvero in maniera eccellente il contesto, raccontandoci la coinvolgente storia di un topolino coraggioso.

Pregi che sono valsi l'annuncio di Moss Book II durante l'ultimo State of Play: la dimostrazione di come sia possibile creare una nuova proprietà intellettuale di successo anche su VR.

Anche Gorn, il picchiaduro in realtà virtuale di Free Lives, ha saputo ritagliarsi una nutrita fetta di appassionati. In generale, i due titoli hanno totalizzato incassi per 22,5 milioni di dollari e 12 milioni di dollari.