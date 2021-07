League of Legends, il cosplay di Ahri di virtualfoxcosplay è allegro

League of Legends è pieno di personaggi affascinanti, come dimostra questo allegro cosplay di Ahri realizzato dalla cosplayer virtualfoxcosplay. La nostra ha rappresentato il personaggio in una versione "arcade" molto giocosa.

Il costume in sé ha davvero tutto ciò che serve per ricordare la Ahri degli artwork ufficiali, compresa la giacca bianca e azzurra, le orecchie di gatto, le nove code e le cuffie. Davvero un bel lavoro.

Come da descrizione ufficiale: Ahri è una vastaya dotata di un profondo legame con il potere latente di Runeterra, in grado di plasmare la magia in sfere di energia pura. Si diverte a giocare con la sua preda, manipolandone le emozioni per poi divorarne l'essenza. Nonostante la sua natura predatrice, Ahri mantiene lo stesso un senso di empatia, poiché riceve sprazzi di memorie da ogni anima che consuma.

