Nvidia GeForce Now: ecco i giochi aggiunti al servizio questa settimana

Nvidia ha annunciato i giochi che saranno aggiunti questa settimana al servizio di cloud gaming GeForce Now, tra i quali il più rilevante è sicuramente Orcs Must Die! 3, pubblicato oggi 23 luglio 2021 su Steam. Il gioco è stato per qualche mese un'esclusiva di Google Stadia.

Tra le altre aggiunte di rilievo spiccano Cris Tales, Death's Door e Warhammer 40,000: Battlesector, tutti già disponibili.

Leggiamo qualche dettaglio su Orcs must Die! 3:

Orcs Must Die! 3 (Steam) coinvolge i giocatori in una nuova ed emozionante storia ambientata 20 anni dopo rispetto al gioco precedente e presenta nuovi e affascinanti personaggi. I giocatori dovranno tagliare, bruciare, lanciare, scuotere, macinare e impegnarsi attraverso tutti gli strumenti che hanno a disposizione per tenere a bada orde massicce di orchi nel campo di battaglia, al fine di garantire che le mura del castello rimangano sicure ed assicurarsi la vittoria. Combattete insieme ad un amico o uccidete i vostri nemici da soli, combatterete contro enormi eserciti di orchi con armi e trappole che potrete scegliere. Partecipate alle sfide settimanali per vedere quanto tempo riuscite a resistere in modalità Endless per assicurarvi che il vostro nome sia in classifica. Poi dovrete sopravvivere alla modalità Scramble e affrontare orchi - in continua evoluzione, con sinistre sorprese. Infine, farete un ulteriore avanzamento quando il caos si sposterà nei cieli e dovrete battervi contro gli orchi volanti.

Ora che Orcs Must Die! 3 è uscito su Steam e si è unito alla libreria di GeForce NOW, moltissimi giocatori potranno provare quel brivido dettato dalle lotte contro orde di orchi - a prescindere dalla potenza del dispositivo.

Ecco l'elenco completo dei giochi aggiunti questa settimane con date di lancio e negozi compatibili: