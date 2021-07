Bungie: il prossimo gioco potrebbe essere un free-to-play

Stando a un annuncio lavorativo, il prossimo gioco di Bungie potrebbe essere un free-to-play, quindi un live service puro sul modello di Apex Legends, Fortnite e Call of Duty: Warzone (tanto per fare tre nomi molto noti).

La posizione ricercata è quella del Senior Marketing Manager e tra le competenze richieste c'è quella di aver lavorato a dei GaaS (games-as-a-service), a degli MMO, a dei free-to-play e a qualche titolo mobile.

Della nuova proprietà intellettuale di Bungie non si sa molto altro. Se ne parla ormai da anni, ma lo studio di Oni e Marathon non l'ha mai presentata al pubblico. Vista l'esperienza con Destiny e Destiny 2 era abbastanza scontato che seguisse un modello economico simile, quindi non stupisce che si sia buttata sul free-to-play, che tanti milioni di dollari sta facendo incassare a publisher quali Electronic Arts, Activision ed Epic Games, tanto per citarne alcuni. Insomma, il futuro del mondo dei videogiochi è sempre più live service.