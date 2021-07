King's Bounty 2: trailer mostra il secondo personaggio giocabile

1C Entertainment e Prime Matter hanno pubblicato un nuovo trailer di King's Bounty 2 per mostrare il secondo personaggio giocabile: la maga Katharine, donna forte e determinata che preferisce il potere delle parole, gli intrighi e ovviamente la magia al suono delle armi. Il filmato si trova in testa alla notizia.

Per avere più informazioni, leggete il nostro provato di King's Bounty 2, in cui abbiamo scritto:

King's Bounty 2 ci ha convinti, nonostante alcuni limiti strutturali che vanno verificati con la versione finale e nonostante la distanza apparente dal primo capitolo. Dotato di un lato narrativo interessante e di una buona profondità in ambito strategico, potrebbe essere una bella sorpresa per tutti quei giocatori che sono a caccia di qualcosa di diverso (o quantomeno di non battuto come altri generi). Sicuramente è da tenere d'occhio.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che King's Bounty 2 uscirà il 24 agosto 2021 su PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Sarà anche giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X e S. Nei prossimi mesi dovrebbero uscire anche delle versioni specifiche per console next-gen.