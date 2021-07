Super Mario 3D World + Bowser's Fury è il gioco fisico più venduto del 2021 in Europa

Super Mario 3D World + Bowser's Fury risulta essere il gioco più venduto in Europa nella prima metà del 2021, per quanto riguarda il mercato fisico, dunque i giochi in scatola, a dimostrazione di come il titolo Nintendo, pur senza grandi fanfare, abbia superato tutti gli altri finora.

Secondo i dati raccolti da GfK Entertainment, l'esclusiva Nintendo Switch avrebbe superato tutti gli altri concorrenti in Europa, considerando tutti i mercati sommati insieme. Nonostante si tratti sostanzialmente di una versione rimasterizzata del medesimo gioco uscito nel 2013 su Wii U ma comprensiva di un'espansione molto ampia e ben fatta, il nuovo Mario ha semplicemente proseguito la tradizione della serie confermandosi uno dei titoli più amati in assoluto e risultando primo nella prima metà del 2021.

La questione risulta ancora più sorprendente pensando che Super Mario 3D World + Bowser's Fury ha anche battuto la concorrenza di FIFA 21, che risulta secondo nella classifica europea della prima metà del 2021, mentre al terzo posto c'è un'altra esclusiva Nintendo Switch, ovvero il solito Mario Kart 8 Deluxe.

I dati in questione riguardano il mercato fisico dei primi sei mesi del 2021 nei mercati europei sommando i dati complessivamente. Andando a vedere i risultati dei singoli Stati, in diversi di questi tra i quali Regno Unito, Francia, Germania, Olanda, Norvegia, Svizzera e altri Super Mario 3D World + Bowser's Fury è risultato il più venduto, mentre in altri mercati, tra i quali Italia, Spagna, Portogallo, Svezia e altri il gioco più venduto risulta essere FIFA 21. In Finlandia, il gioco più venduto rimane invece Minecraft.