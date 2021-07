Babylon's Fall: la beta ha una data di uscita prima su PC, poi PS4 e PS5

Square Enix ha annunciato le date di lancio per la beta a numero chiuso di Babylon's Fall, l'atteso action game in terza persona sviluppato da PlatinumGames e tornato a mostrarsi in occasione dell'E3 2021, con l'uscita della versione di prova prevista per il 12 agosto 2021 in Europa.

Si tratta ancora di una prima fase di beta chiusa, divisa in tre sezioni a seconda dell'area geografica di appartenenza: in Giappone andrà in scena il 29 luglio, in Nord America il 5 agosto e in Europa il 12 agosto, precisamente dalle ore 19:00 alle ore 23:00 secondo l'orario italiano.

Babylon's Fall si è trasformato in un action multiplayer online

Sono previste tre fasi di beta test per Babylon's Fall, questa prima parte riguarderà il PC via Steam, mentre la seconda fase introdurrà PS4 e solo la terza fase arriverà a comprendere anche PS5, ma siamo ancora in attesa delle date previste per le prossime due fasi.

La prima fase della beta riguarderà soprattutto alcuni aspetti fondamentali del gioco come multiplayer online, come il download e l'installazione del client su PC, la registrazione dell'account dei giocatori e test operativi su server e network, con gli aspetti di gameplay che sembrano ancora fortemente limitati in questa prima prova.

Le due fasi successive si concentreranno invece maggiormente sul gioco vero e proprio, andando a coinvolgere gli utenti console. Tornato a mostrarsi in un trailer con gameplay all'E3 2021, il gioco è diventato una sorta di GaaS, tanto è vero che sarà solo online e supporterà il cross-play tra PC, PS4 e PS5. Scopriamolo meglio nell'anteprima dell'action di PlatinumGames.