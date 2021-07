Xbox Series X|S: due giochi sui "draghi" in esclusiva, dice Jeff Grubb

Xbox Series X|S sembra avere in programma non uno ma ben due giochi su draghi, secondo quanto riferito dal solito Jeff Grubb, e non stiamo parlando di Presidenti del Consiglio dei Ministri bensì delle classiche creature mitologiche che, a quanto pare, caratterizzano ben due titoli sviluppati in esclusiva per le console Microsoft.

Il noto giornalista/insider di VentureBeat torna sull'argomento Project Dragon, che a dire il vero emerge con continuità per quanto riguarda le voci di corridoio di Xbox Series X|S facendo un po' di chiarezza e spiegando come siano addirittura due i giochi sui draghi per Xbox Series X e Series S.

Il primo di questi è un gioco in sviluppo presso IO Interactive, autori di Hitman 3 e al lavoro anche sul nuovo titolo di 007: questo sarebbe il vero e proprio Project Dragon di cui si parla ormai da diversi mesi e sarebbe un RPG fantasy ad ambientazione classica, un progetto ambizioso e con struttura in stile Destiny, ovvero con elementi GaaS e contenuti previsti su un periodo di tempo molto lungo, addirittura in un arco di 10 anni, secondo quanto riferito da Grubb.

Ci sarebbe però anche un secondo gioco sui draghi in sviluppo per Xbox Series X|S, che secondo l'insider potrebbe essere un MMO. Alcuni puntano sulla possibilità che questo possa essere Dragon's Dogma 2, visto il riferimento del titolo e il fatto che un seguito dell'action RPG fantasy di Capcom è atteso ormai da anni, ma non ci sono prove effettive su questa ricostruzione.

In ogni caso, sembra che dopo la delusione per Scalebound, Microsoft abbia intenzione di rifarsi con ben due giochi basati sui draghi, anche se tutto questo va comunque preso come semplice voce di corridoio senza conferme.