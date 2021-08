FIFA 22: Totò Di Natale è un eroe FUT, si unisce a Diego Milito, Mario Gomez e tanti altri

Totò Di Natale, l'ex numero 10 di Empoli, ma soprattutto della grande Udinese di qualche anno fa, in FIFA 22 sarà un eroe FUT. Si tratta di una nuova categorie di carte di FIFA 22 Ultimate Team che unisce campioni come Diego Milito, Mario Gomez e tanti altri grandi calciatori del passato.

Gli Eroi FUT godono di un'intesa specifica per il campionato associata al loro momento decisivo che garantisce un legame club verde con qualsiasi giocatore dello stesso campionato, oltre al legame classico per nazionalità, offrendo nuovi modi per creare una rosa competitiva e rivivere alcuni dei momenti più memorabili della storia del calcio in FUT 22.

Si tratta, in altre parole, di carte speciali, ma con qualche limitazione in più rispetto alle classiche Icone.

Totò Di Natale come rappresentato in FIFA 22

Ancora non sappiamo nello specifico quali saranno le caratteristiche peculiari di questa carta, anche se immaginiamo che EA premierà la velocità, la grande tecnica e il senso del gol del n°10 dei friulani.

Di Natale è in buona compagnia, dato che tra gli Eroi di FIFA 22 sono già stati annunciati campioni come Mario Gomez e Lars Ricken per la Bundesliga, Tim Cahill e Robbie Keane per la Premier League, Fernando Morientes per LaLiga e Diego Milito per la Serie A.

A proposito di FIFA 22, avete letto la nostra anteprima sulla Modalità Carriera?