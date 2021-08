Fortnite: arriva la Free Guy CUP per festeggiare l'uscita nei cinema del film

Per festeggiare l'imminente debutto nelle sale cinematografiche del film Free Guy - Eroe per Gioco è stata organizzata la Free Guy CUP, un torneo dedicato ai giocatori di Fortnite per tutte le piattaforme che si svolgerà tra il 9 e l'11 agosto.

Le iscrizioni sono totalmente gratuite e aperte fino all'8 agosto 2021 a questo indirizzo. I primi cento giocatori riceveranno un Buono Cinema Stardust Pass (codice digitale) valido per un accesso al Cinema.

I primi tre classificati della Free Guy CUP di Fortnite riceveranno i seguenti premi:

Primo classificato: Special Pack Free Guy (Pin Badge, Cap, Notebook, T-Shirt, Henley Shirt, Hoodie e Stash bag) e Sedia Gaming Sparco modello Grip Sky - FREEGUY.

Secondo Classificato: Special Pack Free Guy (Pin Badge, Cap, Notebook, T-Shirt, Henley Shirt, Hoodie e Stash bag) e Sedia Gaming Sparco modello Grip Fabric - FREEGUY.

Terzo Classificato: Special Pack Free Guy (Pin Badge, Cap, Notebook, T-Shirt, Henley Shirt, Hoodie e Stash bag) e Sedia Gaming Sparco modello Icon - FREEGUY.

Fortnite X Free Guy

In Free Guy - Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all'interno di un videogioco open world decide di diventare l'eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio...prima che sia troppo tardi! La nuova commedia d'azione diretta da Shawn Levy e interpretata da Ryan Reynolds arriverà l'11 agosto nelle sale italiane.