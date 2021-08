The Medium: in video le funzionalità per il DualSense di PS5

The Medium arriverà su PS5 con una versione che prova a sfruttare pienamente tutte le capacità specifiche della console di Sony. Per questo motivo Bloober Team ha pubblicato un video nel quale spiega tutte le funzionalità esclusive possibili grazie al controller DualSense di PlayStation 5.

The Medium è un gioco che ha ben figurato su Xbox Series X|S e PC. Nella nostra recensione di questo horror psicologico vi spieghiamo il perchè. Per questo motivo l'arrivo su PS5 è atteso dai tanto amanti dell'orrore fedeli alle macchine di Sony.

"Su PlayStation 5, stiamo sfruttando appieno il controller DualSense della console per immergerti ancora più a fondo nel mistero del Niwa Hotel. Il nostro obiettivo è farti sentire le reazioni di Marianne a ciò che sta accadendo mentre esplora e interagisce con il mondo di gioco" - spiega Szymon Erdmański, producer di Bloober Team.

Se dal punto di vista tecnico le differenze dovrebbero essere minime, da quello delle sensazioni no, grazie al feedback aptico e i grilletti adattivi del controller DualSense. Nel video in testa alla news una voce spiega tutte le novità.

Per esempio i grilletti adattivi offriranno più o meno resistenza a seconda di quanto potere è stato caricato. Creando lo scudo, invece, sentirete tutti gli impatti grazie al feedback aptico, ma non solo. Il DualSense vi trasmetterà anche il battito del cuore della protagonista, facendovi sentire l'accelerazione del cuore in caso di pericolo o quando tratterrà troppo a lungo il fiato.

Durante le investigazioni con la visuale in prima persona, oltretutto, si potranno utilizzare i controlli di movimento o il touch per girare gli oggetti e trovare gli indizi contenuti in essi. Infine lo speaker nel controller è usato per riprodurre il sonoro degli oggetti utilizzati, mentre la luce del DualSense imita quella della torcia della protagonista.

Cosa ne pensate di queste novità?

The Medium arriverà su Ps5 il 3 settembre 2021.