Football Manager non potrà usare il nome "Manchester United" nelle prossime edizioni

A partire da Football Manager 2022 tutte le future edizioni della serie Sports Interactive non potranno più usare il nome Manchester United per via della causa legale tra il club e Sega. Il nuovo nome che verrà impiegato nei giochi sarà quello di Manchester UFC o Man UFC.

La conferma è arrivata poche ore fa con un post del profilo Twitter ufficiale di Football Manager. "Manchester United e Sega si sono accordate per risolvere in modo amichevole la causa per infrazione di marchio relativa a Football Manager. Entrambe le parti sono soddisfatte di aver risolto questo problema con reciproca soddisfazione.".

Come avevamo riportato lo scorso anno, il Manchester United aveva denunciato Sega e il team Sports Interactive per infrazione del trademark della squadra, legato all'utilizzo esteso del nome all'interno di Football Manager senza un accordo specifico.

Di risposta Sega e Sports Interactive credevano che l'utilizzo del nome sia un "legittimo riferimento alla squadra in questione all'interno del contesto di un videogioco basato sul calcio", facendo inoltre notare come il nome "Manchester United"compaia nella serie fin dal 1992, quando il gioco si chiamava ancora Championship Manager.

Una posizione che non è cambiata. Infatti in un successivo tweet apprendiamo che "Sega e Sports Intercative continuano a sostenere di non aver bisogno di una licenza per usare il nome Manchester United, ma hanno fatto questo cambiamento come segno di buona volontà in modo che entrambe le parti potessero metterci una pietra sopra".

Sapevate che Football Manager in futuro introdurrà il calcio femminile?