Football Manager introdurrà il calcio femminile, "ma non quest'anno" dice Sports Interactive

Come conseguenza della sempre maggiore importanza e notorietà che ha nel mondo (basti pensare che negli USA è uno degli sport più praticati delle ragazze e da noi la Nazionale e la Serie A stanno conquistando sempre più spazio nei palinsesti televisivi) il calcio femminile sta trovando terreno fertile anche nei videogiochi. Dopo aver debuttato in FIFA qualche anno fa, adesso anche Football Manager, a mani basse la più completa e famosa serie di manageriali a sfondo calcistico, ha deciso che introdurrà il calcio femminile all'interno del gioco. Ma non quest'anno, come sottolineano sia il publisher SEGA, sia lo sviluppatore Sports Interactive.

L'obiettivo, infatti, non è quello di creare un'esperienza separata, ma di integrare le atlete, le società e i professionisti che gravitano intorno al calcio femminile all'interno della sua celebre serie di videogiochi. "Uno sport, un videogioco", sintetizza il portavoce dello studio Miles Jacobson. Che dice che per questo motivo non si tratta solo di cambiare le skin al gioco, ma va preparato tutto, dai database al modello simulativo delle partite, in modo che rispecchi la nuova realtà.

Per questo motivo stressa su Twitter: "NON quest'anno. Arriverà quando sarà pronto" e promette maggiori informazioni per domani.