The Last of Us: Anna Torv si unisce al cast, l'attrice di Fringe e Mindhunter sarà Tess

Il cast di The Last of Us si amplia con un altro grande nome. La produzione di HBO, infatti, ha deciso di ingaggiare Anna Torv, l'attrice australiana che è stata la protagonista di Fringe e di Mindhunter, per interpretare Tess, un personaggio secondario, anche se piuttosto centrale del primo videogioco.

La Torv, nata a Melbourne nel giugno del 1979, è diventata famosa per aver dato il volto all'agente dell'FBI Olivia Dunham, la protagonista femminile della serie televisiva Fringe. Successivamente è comparsa anche in Mindhunter di Netflix e in Secret City. Nella sua carriera ha anche doppiato un videogioco: è stata la voce di Nariko la protagonista di Heavenly Sword.

In The Last of Us, una produzione da decine di milioni a episodio, sarà Tess, un contrabbandiere di questo mondo post pandemico, amica di Joel. Pur non essendo una protagonista, la Torv sarà un personaggio ricorrente nella serie.

Il cast di The Last of Us comprende anche Gabriel Luna, Pedro Pascal, Bella Ramsey e Nico Parker, mentre non si sa quando la serie sarà trasmessa, sappiamo solo che è girata in queste settimane.