Playdate: prezzo e quando apriranno i preorder della console a manovella

Playdate è un interessante esperimento videoludico pensato per una specifica nicchia di videogiocatori, che no vedono l'ora di capir cosa potrà fare la "console portatile con la manovella". Per questo motivo in molti saranno contenti di sapere che Playdate sarà prenotabile a partire dal 29 luglio alle 19:00 a 179 dollari. A 199 dollari c'è anche il bundle con la custodia.

A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli e cominciare a prenotare il vostro Playdate.

La prima ondata di console sarà composta da 20mila pezzi, che saranno spediti entro la fine del 2021. Dopo di che bisognerà aspettare le nuove scorte che arriveranno nei primi mesi del 2022.

Oltre alla stilosissima console, con quel prezzo comprerete anche la prima stagione di giochi creati appositamente per Playdate. Si tratta di 24 esperienze che saranno pubblicate entro 12 settimane dall'uscita della console, ad un ritmo di due giochi a settimana. Dopo di che bisognerà comprare la stagione successiva.

Lucas Pope, il geniale creatore di Return of the Obra Dinn e Papers, Please è forse lo sviluppatore più celebre tra quelli coinvolti, ma i giochi in arrivo promettono di essere tutti piuttosto autoriali.

La comprerete? O siete più interessanti a una macchina più "classica" come Steam Deck?