I am Jesus Christ: video in Unreal Engine 5 mostra Lumen, la nuova tecnologia

Lo sviluppatore SimulaM ha pubblicato tramite il proprio canale YouTube un nuovo video dedicato a I am Jesus Christ. SimulaM ha recentemente deciso di passare da Unity ad Unreal Engine 5. Ora, quindi, ci mostra il gioco con la tecnologia Lumen, ovvero la soluzione per l'illuminazione globale ideata da Epic Games per il nuovo motore di sviluppo.

Il filmato ci permette di fare un giro a Nazareth e vedere alcuni degli ambienti di gioco di I am Jesus Christ. Possiamo vedere alcuni modelli di personaggi e ammirare gli ambienti con diversi tipi di illuminazione, mettendo proprio alla prova Lumen di Unreal Engine 5.

I am Jesus Christ: uno scorcio di Nazareth

Nel caso nel quale non lo conosciate, dovete sapere che I am Jesus Christ è un simulatore che mira a farci rivivere la storia di Gesù dalla nascita fino alla resurrezione, passando per il battesimo e i miracoli narrati nel Nuovo Testamento. Dovremo lottare contro Satana nel deserto, curare i malati e aiutare i bisognosi.

In I am Jesus Christ dovremo eseguire oltre 30 miracoli. Pregando potremo ricaricare il potere dello Spirito Santo. La durata del gioco dovrebbe assestarsi sulle 10 ore e culminerà con la crocifissione e la resurrezione. Ci saranno oltre 60 personaggi, a partire dagli Apostoli.

Inoltre, nel video della Pasqua 2021 si vedono le guarigioni e il camminare sull'acqua.