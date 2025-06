I am Jesus Christ sta per tornare con una demo e dei playtest, in previsione della Resurrezione

Space Boat Studios ha fatto dei grandi annunci relativi al simulatore I am Jesus Christ , che sta per tornare con una nuova demo e dei playtest , in previsione del lancio che dovrebbe avvenire nell'ultimo trimestre del 2025 (quindi tra ottobre e dicembre), a meno di ulteriori rinvii. Come saprete, si tratta di un titolo che racconta i fatti del Vangelo in forma videoludica.

Un gioco nuovo

Nel frattempo il gioco è stato rivisto in praticamente ogni suo aspetto, come spiegato dagli sviluppatori: "Dal nostro ultimo annuncio, abbiamo fatto dei passi da gigante. Abbiamo dedicato innumerevoli ore di lavoro per migliorare e ampliare il gioco. Molti sistemi sono stati riscritti da zero rispetto alla versione "Prologo", sono stati corretti numerosi bug e l'esperienza, sia visiva che di gameplay, è stata notevolmente miglorata. Per chi di voi conosce le versioni precedenti, questa è una versione del gioco completamente nuova e rinnovata."

Gesù è la star del gioco

La demo sarà lanciata, salvo imprevisti, il 24 luglio 2025. Se vi interessa, è già stata aperta la pagina Steam da cui aggiungerla nella lista dei desideri.

Come detto, nel frattempo sono in corso dei playtest. Se avete già provato il gioco in passato, dovreste poter accedere alla nuova versioen in automatico, altime potete fare richiesta dalla pagina Steam del gioco.