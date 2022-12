I Am Jesus Christ Prologue disponibile su Steam: prendete e mangiatene tutti questo è il mio gioco

I Am Jesus Christ Prologue, ossia il prologo gratuito del primo simulatore di Gesù di Nazareth della storia, è disponibile su Steam. Naturalmente è scaricabile gratuitamente, per la gioia di quelli che vogliono avere l'emozione di interpretare i panni del presunto figlio di dio senza dover versare nemmeno le offerte durante la messa.

I Am Jesus Christ Prologue su Steam

Cosa contiene I Am Jesus Christ Prologue? Molto in realtà: più di un'ora di gameplay; una modalità pensata per i giocatori con esperienza e una, chiamata modalità Storia, per quelli che vogliono solo seguire il racconto (spoiler: alla fine lui viene crocefisso, ma risorge dopo tre giorni); la ricostruzione dei luoghi più iconici della vita di Gesù; citazioni di frasi famose dei testi evangelici e diversi tipi di miracoli.

SimulaM, lo sviluppatore, ci tiene a ribadire che questa non è la versione definitiva del gioco. Quest'ultima, che garantirà l'esperienza full optional e dovrebbe essere più rifinita, è prevista per l'anno prossimo, ossia il 2023, in data ancora da destinarsi, purtroppo.