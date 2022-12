God of War Ragnarok: giocatori pensano di aver trovato il dente di Thor

Alcuni giocatori pensano di aver trovato il dente di Thor in God of War Ragnarok. Perché è così importante? Per nessun motivo in particolare e ovviamente si tratta di una semplice curiosità, ma se qualcuno lo ha cercato, evidentemente un po' d'interesse c'è.

Attenzione prima di procedere nella lettura, perché daremo qualche anticipazione di massima su God of War Ragnarok. Se non volete averne, chiudete il browser il prima possibile.

Se avete giocato a God of War Ragnarok saprete che nella prima ora avviene uno scontro tra il dio nordico Thor e Kratos, in cui il primo finisce per perdere un dente. Ai giocatori però nulla sfugge e pare che il divin dentino sia stato ritrovato, come dimostra questo video pubblicato su Reddit dall'utente u/meshugagah:

Il filmato mostra quello che sembra essere un dente finito sul terreno. Molti di quelli che hanno commentato hanno avuto la stessa impressione. Ora chi porta Thor dal dentista per riattaccarlo?

Per il resto, se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di God of War Ragnarok.