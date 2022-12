GTA Online: fuga di notizie svela l'arrivo di una caratteristica molto richiesta

Stando a quanto appreso dall'insider di Rockstar Games Gaming Detective, che ha confermato le parole dell'insider TezFun2, presto in GTA Online potrebbe arrivare una caratteristica molto richiesta dai giocatori: un servizio di taxi che consente il viaggio rapido, per andare dove si vuole.

Quindi, se si è tra quelli che non hanno più voglia di guidare per le strade di Los Santos e che sono stanchi anche dei servizi di viaggio rapido tradizionali, come quello del Casinò e gli elicotteri, uno dei prossimi aggiornamenti potrebbe fare al caso vostro.

Più precisamente, la novità dovrebbe essere inclusa nell'aggiornamento invernale, insieme a una manciata di nuovi personaggi con cui interagire.

Le informazioni di Gaming Detective sono basate su del testo rinvenuto in gioco. Il testo del tweet recita: "GTA Online, leak del DLC invernale: un nuovo viaggio rapido, dei nuovi collezionabili dead drop e una nuova proprietà che introduce un personaggio chiamato Dax. È anche possibile che torni Wade dal single player!"