The Game Awards 2022: voti degli utenti ottenuti tramite corruzione, scatta l'indagine

Geoff Keighley ha annunciato un'indagine interna per alcuni voti degli utenti dei The Game Awards 2022, nella categoria "Player's Voice", ottenuti tramite bot e tramite corruzione. L'accusa è in realtà molto più circostanziata e punta il dito verso miHoYo, lo studio di Genshin Impact, che avrebbe promesso ai suoi utenti della moneta di gioco per ottenere i voti che le servono.

Al momento di scrivere questa notizia, Sonic Frontiers è avanti a Genshin Impact nei voti del pubblico. Il primo ha il 17% dei consenti, mentre il secondo il 15%. Paradossalmente i due stanno sopra a Elden Ring e God of War Ragnarok, i giochi più accreditati per la vittoria del GOTY. A chiudere la fila ci sono Sifu e Horizon Forbidden West, che devono aver colpito di meno il pubblico.

Qualcuno ha subito chiesto conto a Geoff Keighley per i voti apparentemente truccati, ottenendo in risposta dal patron dei TGA la garanzia che verrà svolta un'indagine interna per capire cosa sta succedendo. Keighley di suo è però dubbioso sull'accaduto: "Non so se si tratta di bot. Penso che le fanbase si siano attivate per supportare il gioco, o che sia un gioco promosso per la nomination alla fanbase."

Keighley ha poi spiegato che questi problemi sono il motivo per cui nelle categorie principali il voto dei fan conta di meno, ossia perché sarebbero troppo influenzati dalle campagne delle compagnie o dalle fanbase. Di base la fanbase più grossa e attiva farebbe sempre vincere il gioco che vuole.