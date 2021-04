I Am Jesus Christ, nel video della Pasqua 2021 si vedono le guarigioni e il camminare sull'acqua

I Am Jesus Christ, il simulatore di Gesù Cristo, non poteva non approfittare della Pasqua 2021 per mostrarsi nuovamente. In questo nuovo video, gli sviluppatori di SimulaM mostrano diversi miracoli di Nostro Signore, come per esempio le guarigioni dei paralitici, il camminare sull'acqua e altri miracoli.

Sempre sul sottile filo tra il sacro e il profano, I Am Jesus Christ si mostra nuovamente con un video "regalo" per la Pasqua 2021. In questo video lo sviluppatore di SimulaM ha presentato la campagna KickStarter del gioco, oltre che ha mostrato alcune scene di gameplay inedite.

Si possono vedere al termine del video che abbiamo postato in cima alla notizia. Tra queste non possiamo non citare alcuni dei più celebri miracoli, come l'episodio nel quale Gesù guarisce il paralitico di Cafarnao o quanto incontra Satana nel deserto. Notevoli anche le immagini che mostrano il momento nel quale il protagonista cammina sulle acque.

Il gioco arriverà su PC attraverso la Steam. A questo indirizzo potete trovare la pagina dedicata, con tutte le informazioni del caso. Per comodità di seguito vi riportiamo i requisiti di sistema minimi e consigliati.