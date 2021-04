Black Widow: nuovo trailer italiano e data di uscita su Disney+ e cinema

Disney ha pubblicato un nuovo trailer in italiano di Black Widow, l'atteso debutto di Vedova Nera come protagonista assoluta di un film della Marvel. Il film sarà distribuito attraverso Disney+ e -se sarà possibile- al cinema a partire dal 9 luglio 2020.

La casa di Topolino ha dunque deciso di fare con Marvel Studios' Black Widow quello che ha sperimentato sia con Raya e l'ultimo drago, sia con Mulan. Si potrà vedere il film, infatti, attraverso Disney+ sin dal lancio: basterà comprare l'accesso VIP per poter accedere alla visione. Tutti coloro che vorranno, se potranno, una fruizione più classica potranno trovare il film in tutte le sale cinematografiche disponibili.

per festeggiare l'evento Disney ha pubblicato un nuovo trailer in italiano con Scarlett Johansson, nel ruolo della Vedova Nera, e Ever Gabo Anderson, la figlia di Milla Jovovich e Paul W. S. Anderson, nei panni di una giovane Natasha Romanoff.

Il film sarà ambientato dopo Capitan America: Civil War. In seguito allo scontro all'aeroporto con gli altri Avengers, Natasha si ritroverà da sola e dovrà fare i conti con il suo passato.

Black Widow è diretto da Cate Shortland e ha nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (Guardiano Rosso), Florence Pugh (Yelena Belova), O-T Fagbenle e Rachel Weisz (Melina).