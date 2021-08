Call of Duty Warzone non funziona su PC: giocatori segnalano crash

Call of Duty Vanguard, prossimo capitolo della serie di COD, si connetterà con Call of Duty Warzone dopo l'uscita, proponendo alcune novità. Per il momento, però, i giocatori si stanno divertendo con la Stagione 5. Perlomeno, quelli che riescono a connettersi al gioco. Secondo nuove segnalazioni dei giocatori, Call of Duty Warzone non funziona su PC.

Tramite Reddit, come potete vedere qui sotto, un giocatore segnala che Call of Duty Warzone non funziona su PC e segnala un codice di errore: "0x00000000141aff7ee 10022829 0xc0000005". Il gioco subisce un crash e non è possibile giocare. Anche dopo aver reinstallato il gioco, aggiornato i driver, eseguito un scan di potenziali problemi, nulla è cambiato. Per il momento vi sono già alcune risposte di altri utenti che confermano di star subendo lo stesso problema.

Un utente afferma anche "Praticamente tutti stanno avendo questo problema. Il gioco è ingiocabile a questo punto". Afferma anche che il problema è diventato regolare dopo l'aggiornamento della Stagione 5. Per il momento, comunque, è difficile capire realmente quanto ampio sia il problema e quale sia l'origine. Diteci, anche a voi sta capitando?

Se siete in attesa di Vanguard, vi ricordiamo che il trailer dell'alpha ne svela la data di uscita, è esclusiva PlayStation.