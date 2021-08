Call of Duty Vanguard: trailer dell'alpha svela la data di uscita, è esclusiva PlayStation

Avevamo giù avuto modo di scoprire alcuni dettagli grazie a un leak, ma ora è ufficiale: Call of Duty Vanguard proporrà una versione alpha gratuita e si ci permetterà di provare la nuova modalità Champion Hill in esclusiva su PlayStation. Il nuovo trailer ci indica anche la data di uscita: 27 agosto 2021, fino al 29 agosto 2021.

Già a partire da oggi, 23 agosto 2021, intorno alle 12:00 ora italiana, sarà possibile eseguire il preload dell'alpha di Call of Duty Vanguard. Come detto, la data di uscita è il 27 agosto, precisamente alle 19:00 ora italiana. La fase di test è prevista sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5.

Il trailer dell'alpha di Call of Duty Vanguard ci svela che in Champion Hill ci saranno 8 team che si scontreranno in una mappa divisa in cinque arene diverse: vi sarà, al centro, la Buy Station Area, e attorno quattro arene chiamate Airstrip, Trainyard, Market e Courtyard. Se si viene eliminati, si può osservare lo scontro dal'area spettatori della Buy Station Area. Giocando potremo ottenere denaro, da spendere per acquistare potenziamenti durante il match. Gli scontri saranno 2 VS 2 o 3 VS 3. Ci saranno quattro operatori/personaggi: Lucas Riggs, Polina Petrova, Wade Jackson e Arthur Kingsley. I partecipanti riceveranno una Calling Card e un emblema, validi all'uscita di Vanguard (anche in Warzone).

Ricordiamo anche che il gameplay di Call of Duty Vanguard sarà mostrato durante la gamescom 2021. Secondo le informazioni del Microsoft Store, infine, pare che Call of Duty Vanguard pesi 75 GB, ma potrebbe arrivare fino a 270 GB.