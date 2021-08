Games with Gold, settembre 2021: giochi gratis Xbox One e Xbox Series X|S svelati

Tramite Xbox Wire, Microsoft ha svelato al mondo i giochi gratis compresi con l'abbonamento Games with Gold di settembre 2021 per Xbox One e Xbox Series X|S. Si tratta di Warhammer: Chaosbane, Mulaka, Zone of the Enders HD Collection e Samurai Shodown II.

Precisamente, i giochi Games with Gold di settembre 2021 saranno disponibili nelle seguenti date:



Warhammer: Chaosbane: dal 1 al 30 settembre

Mulaka: dal 16 settembre al 15 ottobre

Zone of the Enders HD Collection: dal 1 al 15 settembre

Samurai Shodown II: dal 16 al 30 settembre

Warhammer: Chaosbane

Warhammer: Chaosbane ci permette di sceglie un eroe tra quattro diverse classi e affrontare battaglie in cooperativa con gli amici contro le orde del Chaos. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione. Mulaka è un action-adventure basato sulla cultura Tarahumara e dovremo lottare nei panni di uno sciamano e risolvere enigmi. Zone of the Enders HD Collection, di Hideo Kojima, è un gioco di combattimento spaziale: comprende le versione remaster dei due giochi. Infine, Samurai Shodown II è un picchiaduro con 15 personaggi basato sull'uso delle armi da taglio.

