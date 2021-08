Saints Row: c'è anche un Season Pass con almeno tre espansioni previste

Saints Row otterrà il suo chiacchierato reboot, ora è ufficiale, ma ci sono altre informazioni che emergono dalle scritte in piccolo relative alla descrizione del gioco, come la presenza di un Expansion Pass contenente almeno tre espansioni da rilasciare dopo il lancio.

Abbiamo visto trailer e data di uscita del reboot per PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e One dalla Gamescom 2021 e abbiamo anche una prima anteprima di Saints Row, ma sono passati un po' in sordina i piani di ampliamento del gioco, che a quanto pare prevedono un vero e proprio Pass d'espansione con varie aggiunte in arrivo dopo il lancio.

Non ci sono molti dettagli al riguardo, ma vengono menzionate almeno tre espansioni staccate, ognuna con nuovi contenuti: "La Gold Edition consente di ottenere l'esperienza completa del gioco, insieme a tre prossime espansioni che usciranno dopo il lancio. Il Pass d'espansione porta nuove missioni e gameplay attraverso tre espansioni separate, ognuna caratterizzata da nuovi contenuti da scoprire all'interno del mondo di Santo Ileso.

Dunque i contenuti di Saints Row vanno oltre quelli presenti al lancio, con ulteriori aggiunte che potrebbero espandere anche la storia in tre nuove sezioni. D'altra parte, si tratta un po' di una tradizione per la serie Volition, che ha sempre goduto di un notevole supporto post-lancio. Ricordiamo che Saints Row è previsto arrivare il 22 febbraio 2021 su PC e console.