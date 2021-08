Assassin's Creed Odyssey su PS5 e Xbox Series X con patch next gen: primo video confronto

Assassin's Creed Odyssey ha ottenuto di recente una patch per portare il gioco a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S e non poteva mancare il primo video confronto sulla versione rinnovata e next gen del gioco Ubisoft, come vediamo in questo video da parte di VGTech.

Dunque la domanda è sempre la stessa: dove "gira" meglio con la nuova patch a 60 fps? Anche Assassin's Creed Odyssey, a dire il vero, sembra proporre la stessa situazione che abbiamo visto in diversi altri casi in precedenza, ovvero mostra punta di forza e punti deboli diversi a seconda della piattaforma, o per meglio dire a seconda delle soluzioni adottate in termini di opzioni di visualizzazione.

Per quanto riguarda la risoluzione, PS5 usa una risoluzione dinamica che va da un massimo di 2880x1620, raggiunta raramente, a un minimo di 2880x1620, con un sistema di temporal upsampling che ricostruisce l'immagine a 2880x1620 quando la risoluzione scende sotto tale quota. Siamo dunque piuttosto lontani dal 4K vero e proprio sulla console Sony.

Xbox Series X usa anch'essa una risoluzione dinamica, ma va da un massimo di 3840x2160 (mantenuta anche in questo caso raramente), ovvero il 4K pieno, a un minimo di 2432x1368, con un sistema di temporal upsampling anche in questo caso, che ricostruisce l'immagine a 4K anche con risoluzione inferiore.

Quest'ampia differenza in risoluzione si riflette però parzialmente in una diversa stabilità del frame-rate: sia PS5 che Xbox Series X mantengono in maniera molto soddisfacente i 60 fps, ma presentano alcuni rari cali che risultano più profondi sulla console Microsoft rispetto a quella Sony.

Xbox Series S usa una risoluzione dinamica che va da un massimo di 1920x1080 a un minimo di 1280x720, con temporal upsampling a 1080p e cutscene a 30 fps, al contrario del gameplay. Curiosamente, Series S sembra avere meno incertezze di Xbox Series X per quanto riguarda il mantenimento dei 60 fps.