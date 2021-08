PS5: l'SSD con Unreal Engine 5 porterà grandi cambiamenti nel level design, per uno sviluppatore

Per Pete Bottomley, sviluppatore di White Paper Games e game designer di Conway: Disappearance at Dahlia View, l'SSD di PS5, in combinazione con l'Unreal Engine 5, porterà a grandi cambiamenti nel level design dei giochi. L'informazione arriva da una recente intervista rilasciata ai microfoni di GamingBolt.

Bottomley ha affermato: ""C'è un doppio approccio che possiamo sfruttare come sviluppatori, non solo con gli SSD più veloci, ma anche in combinazione con Unreal Engine 5. Quando si creano i grandi giochi 3D, come siamo soliti fare noi di White Paper, gestire streaming del contenuto e sapere come affrontare il design dei livelli per ottenere prestazioni ottimali richiede molto tempo."

"Con tempi di caricamento più rapidi, si ha meno bisogno di progettare caratteristiche nelle schermate di caricamento insieme allo streaming del contenuto in fase di esecuzione. L'Unreal Engine 5 rimuove la necessità di questo lato dello sviluppo e invece "spezzetta" il contenuto sotto il cofano. Penso che vedrete alcuni grandi cambiamenti nel design dei livelli con questi due aggiornamenti nella pipeline di sviluppo".

Come sempre, ricordiamo che si tratta di un'opinione specifica di uno sviluppatore. In linea di massima, però, la speranza è che la tecnologia sotto la scocca di PS5 (così come di Xbox Series X) si combini al meglio con i motori di sviluppo come Unreal Engine 5 e permettano la creazione di "giochi innovativi". Come sempre, ci vorrà del tempo perché gli sviluppatori prendano confidenza con gli strumenti a disposizione e creino opere di qualità altissima.

Indipendentemente dalle prestazioni tecniche attuali, PS5 è la console next-gen più venduta e desiderata su Amazon in USA, UK e non solo.