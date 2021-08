PS5 è la console next-gen più venduta e desiderata su Amazon in USA, UK e non solo

Tramite la classifica di vendita della categoria videogiochi di Amazon abbiamo modo di vedere che PS5 è la console next-gen più venduta e desiderata sul colosso dell'e-commerce in USA, UK, Canada, Francia e Germania, ovvero alcuni dei più grandi mercati videoludici dell'occidente.

Precisamente, negli USA, PS5 è in 14° posizione con il modello standard, mentre Xbox Series S è in 41° e Xbox Series X in 70°. PlayStation 5 Digital, invece, è fuori dalla Top 100. Per la categoria più desiderati, PS5 è al 1° posto, mentre Xbox Series X è secondo posto. PS5 Digital ottiene la 4°, infine, Xbox Series S la 62°.

Per quanto riguarda invece il Regno Unito, nella classifica dei prodotti più venduti in ambito videoludico troviamo PS5 al 6°, Xbox Series S al 22° posto, PS5 Digital al 38° e Xbox Series X al 53° posto. Per quanto riguarda i prodotto più desiderati, troviamo PS5 (1°), PlayStation 5 Digital (2°), Xbox Series X (3°) e Xbox Series S (10°).

Passiamo invece in Canada, dove troviamo PS5 al 15° posto dei prodotti videoludici più venduti, seguita al 38° da Xbox Series S. PlayStation 5 Digital e Xbox Series X sono fuori dalla Top 100. Per quanto riguarda i prodotti più desiderati, abbiamo PS5 (1°), PlayStation 5 Digital (2°) e Xbox Series S (15°). Xbox Series X è fuori dalla Top 100.

In Germania abbiamo PS5 (20°), Xbox Series S (73°), Xbox Series X (86°) e PS5 Digital (94°) tra i più venduti. Per quanto riguarda i più richiesti, troviamo PS5 (1°), PS5 Bundle Ratchet & Clank Rift Apart (2°), PS5 Digital (3°), PS5 Bundle Spider-Man Miles Morales (4°), Xbox Series X (5°) e Xbox Series S (33°).

In Francia, invece, tra i più venduti troviamo Xbox Series S (67°), davanti a PS5 (68°), mentre Xbox Series X e PS5 Digital sono fuori dalla Top 100. Tra i più desiderati c'è però sempre PS5 (1°). PS5 Digital (2°). Xbox Series X (3°), PS5 Bundle Ratchet & Clank Rift Apart (7°). Xbox Series S (56°).

Nel complesso, per quanto riguarda Amazon, la linea generale è che PS5 è la più acquistata e richiesta. Precisiamo che quelli indicati sono i dati del 2021 fino ad oggi (24 agosto 2021). Come sempre, ricordiamo che questi dati sono anche e soprattutto una conseguenza delle capacità produttive delle due compagnie. Ancora adesso vi sono limiti nella produzione di console e nella distribuzione. Dovremo vedere se il prossimo anno le cose miglioreranno.

