PlayStation sarà all'ONL Gamescom 2021: la lista completa degli sviluppatori

Geoff Keighley ha condiviso tramite Twitter la lista degli sviluppatori che saranno presenti durante la ONL (Opening Night Live) della Gamescom 2021 di domani, 25 agosto 2021, alle 20:00 ora italiana. Durante l'evento ci sarà spazio per molti nomi, ma uno di questi è PlayStation, che fino a un po' di tempo fa ancora non era stata confermata.

La lista degli sviluppatori presenti all'ONL della Gamescom 2021, che potete vedere anche nel tweet poco sotto, include:



1047 Games

Activision

Amazon Games

Bandai Namco

Coffee Stain

Deep Silver

Devolver

Dotemu

Frontier

Manticore Games

Mediatonic

Pearl Abyss

PlayStation

Prime Matter

Raw Fury

Sega

Sharkmob

Slocap

Superbrothers

Warner Bros. Games

Ubisoft

Xbox Game Studios

Pare però che questi non siano realmente tutti gli invitati all'ONL. Durante la serata di apertura della Gamescom 2021 ci saranno anche altri nomi, pronti a farci qualche sorpresa. Grazie alla lista delle nomination per le premiazioni della serata (Elden Ring compreso), sappiamo infatti che vi è almeno un gioco ancora non annunciato. Siamo certi che vi saranno molte sorprese.

Vi ricordiamo anche che in questi giorni di Gamescom sarà disponibile l'alpha di Call of Duty Vanguard in esclusiva PlayStation.

Oltre a PlayStation, ci sarà spazio anche per Xbox Game Studios. Questa sera è andata in onda una diretta dedicata proprio a Microsoft, che ha svelato (anche) 10 nuovi giochi in arrivo su Game Pass al D1.