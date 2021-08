Age of Empires 4 includerà documentari storici sul medioevo

Age of Empires 4 includerà una serie di documentari storici dedicati al medioevo. Dureranno circa un'ora totale e ci permetteranno di scoprire i segreti dei trabucchi, della chirurgia, della guerra, della costruzione dei castelli, della falconeria, della creazione di armature e degli strumenti musicali mongoli, e non solo.

L'informazione è stata condivisa da Adam Isgreen, creative director di Age of Empires 4, durante l'evento di Xbox della Gamescom 2021. Lo scopo di questi video documentari sarà di "umanizzare la storia". La creazione è stata affidata alla compagnia di produzione del Regno Unito Lion Tv, che ha viaggiato per il mondo per incontrare degli esperti e registrare video che includano quanti più esempi reali possibili. In altre parole, potremo vedere un vero trabucco in azione e non solo.

Age of Empires 4 arriverà su PC il 28 agosto 2021. Abbiamo avuto modo di vedere un trailer che ha svelato i combattimenti navali e la civiltà degli Abbasidi. C'è poi il nuovo trailer dedicato al trabucco (quello in-game, non quello reale).

Anche se Age of Empires 4 è il gioco in arrivo, gli appassionati non dovrebbero perdere d'occhio le ultime novità dedicate ad Age of Empires 2: il DLC Dawn of the Dukes è qui, ecco le nuove campagne, civiltà e unità.