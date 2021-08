Forza Horizon 5: Event Lab consentirà di creare veri e propri minigiochi, sarà molto più ricco

Bigger is better. Con questo modo di dire potremmo definire il modus operandi di Playground Games con Forza Horizon 5. Il team interno di Microsoft ha ampliato il suo gioco sotto praticamente tutti i punti di vista, aggiungendo nuove opzioni e potenziandone altre. Per esempio Playground Games ha detto che Event Lab, l'editor di tracciati di gioco, consentirà di creare veri e propri minigiochi e sarà molto più ricco che in passato.

Nella nostra anteprima di Forza Horizon 5 dalla Gamescom 2021 veniamo a sapere diverse interessanti novità sul gioco. Come il potenziamento dell'editor di tracciati, che adesso sembra utilizzare gli stessi strumenti degli sviluppatori.

Pierpaolo Greco scrive che Event Lab, "oltre a consentire la realizzazione di qualsiasi percorso con gli stessi asset utilizzati da Playground Games, permetterà per la prima volta di modificare anche le regole stesse dell'evento. Per intenderci non saremo più costretti a muoverci all'interno del recinto delle gare, ma potremo mettere in piedi attività slegate da una competizione basata solo sul posizionamento e sul raggiungimento del traguardo.

Mike Brown durante l'intervista ha parlato esplicitamente di eventi dove bisogna semplicemente raccogliere dei collezionabili disseminati nello scenario e ogni volta che questo avviene sarà possibile emettere un effetto sonoro, far apparire un messaggio su schermo o aumentare un punteggio creato per l'occasione. Sì insomma sarà possibile creare dei veri e propri minigiochi all'interno di Forza Horizon 5."

Eventi da condividere poi coi propri amici per prolungare a dismisura la longevità e la freschezza del gioco.