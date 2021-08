Forza Horizon 5: 4K e 30 FPS su Xbox Series X, ray tracing solo fuori dalle corse

Parlando con Mike Brown, Creative Director di Forza Horizon 5, nonché figura chiave di Playground Games, abbiamo avuto la conferma che Forza Horizon 5 girerà su Xbox Series X in 4K e 30 FPS. Per arrivare a 60 fotogrammi al secondo bisognerà rinunciare a qualche dettaglio grafico. Il ray tracing, invece, dovrebbe essere disponibile sulle macchine solo nel proprio garage, ovvero fuori dalle corse.

Nella nostra anteprima del gameplay mostrato all'Xbox Gamescom Show 2021 di Forza Horizon 5 Pierpaolo Greco è riuscito ad approfondire uno degli aspetti che più interessano i giocatori, ovvero l'aspetto grafico del gioco. Il prodotto di Playground Games è sembrato sin da subito un gioco tecnicamente superbo, in grado di mettere in mostra le potenzialità di Xbox Series X, ma anche della "piccola S", della vecchia One e soprattutto dei PC più performanti.

Su queste ultime macchine i limiti di risoluzione e frame rate saranno dati, ovviamente, dalle caratteristiche tecniche della singola postazione da gioco. Su Xbox Series X, invece, Forza Horizon 5 girerà in 4K e in 1080p su Xbox Series S e Xbox One. In tutti i casi, tranne che su computer, tutto sarà ancorato a 30 FPS. Sarà poi disponibile una modalità performance per far girare il titolo a 60 FPS, chiaramente con delle ripercussioni sulla qualità grafica ad oggi non definite.

Uno spettacolare scenario di Forza Horizon 5

Stando alle parole di Brown, inoltre, in Forza Horizon 5 il ray tracing sarà utilizzato solo per gestire i riflessi sulle superfici lucide delle vetture mentre si è all'interno della propria casa e quindi del proprio garage o nella piazza del Festival, supponiamo durante la scelta degli eventi e la selezione delle vetture; insomma il ray tracing ci sarà solo al di fuori delle corse vere e proprie. Purtroppo non è ben chiaro se questa modalità di gestione dell'illuminazione sarà sempre attiva o dipenderà dalla modalità grafica selezionata.