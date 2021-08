Forza Horizon 5, tre trailer del gameplay e immagini inedite alla Gamescom 2021

Forza Horizon 5 è stato presentato alla Gamescom 2021 con tre nuovi trailer del gameplay e una serie di immagini inedite che non fanno che confermare la strepitosa qualità del racer targato Playground Games.

Come abbiamo scritto nella nostra nuova anteprima del gameplay di Forza Horizon 5, il nuovo capitolo della celebre serie esclusiva per Xbox, in uscita il 9 novembre, promette davvero grandi cose e riesce a offrire sequenze visivamente incredibili.

Merito naturalmente dell'esperienza fatta finora con il franchise, fra i più spettacolari disponibili sulla piattaforma Microsoft, e di un'ambientazione messicana che riesce a consegnarci paesaggi mai così suggestivi e al contempo diversificati.

In quest'ottica l'espediente delle stagioni contribuisce ad aggiungere ulteriore spessore scenografico all'esperienza, anche grazie alle zone montane e alla presenza dell'inquietante vulcano Gran Caldera, che va a caratterizzare in maniera decisa questa zona dell'ampia mappa di gioco.

Nei video scopriamo la Ford Bronco Badlands, un fuoristrada 4x4 che si rivela assolutamente perfetto per affrontare le asperità di questo genere di terreni, che tuttavia lasciano rapidamente il posto a un paesaggio differente e proiettandoci in una landa desolata.

Mentre scorrono le sequenze, cambiano scenari e vetture in un turbinio di momenti altamente spettacolari, supportati alla grande da un comparto tecnico che appare meraviglioso e riesce a unire dettagli, effettistica, fluidità e realismo in un mix esplosivo.

Dotato di una doppia modalità grafica su Xbox Series X per puntare ai 4K reali o ai 60 fps, valori che scendono a 1080p su Xbox Series S e Xbox One per variare ovviamente su PC a seconda dell'hardware in vostro possesso, Forza Horizon 5 sembra insomma un capitolo davvero convincente.

A questo punto non rimane che attenderne il lancio, fissato come detto a novembre: non vediamo l'ora di provare con mano il gioco di guida sviluppato da Playground Games.