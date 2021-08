Age of Empires 2: il DLC Dawn of the Dukes è qui, ecco le nuove campagne, civiltà e unità

È ora disponibile su Steam e Microsoft Store la seconda espansione di Age of Empires 2 Definitive Edition: Dawn of the Dukes. Questo DLC offre due civiltà aggiuntive, oltre a nuove unità e tecnologie. Ci sono anche tre nuove campagne, completamente doppiate, ambientate tra l'Europa centrale e dell'est. Vediamo tutti i dettagli.

Le tre campagne di Age of Empires 2 Definitive Edition - Dawn of the Dukes sono:



Algirdas e Kestutis : Di fronte all'imminente invasione degli avidi Cavalieri Teutonici, il piccolo principato della Lituania è sull'orlo della catastrofe. Divisi e senza una guida saggia, gli ultimi pagani d'Europa sembrano condannati, ma il principe Algirdas e il suo fedele fratello, Kestutis, si rifiutano di piegarsi ai predoni. Riusciranno a respingere i crociati e poi ad affrontare i nipoti di Gengis Khan, i temibili signori a cavallo dell'Orda d'Oro? In questa campagna, giocherai nei panni dei lituani.

: Di fronte all'imminente invasione degli avidi Cavalieri Teutonici, il piccolo principato della Lituania è sull'orlo della catastrofe. Divisi e senza una guida saggia, gli ultimi pagani d'Europa sembrano condannati, ma il principe Algirdas e il suo fedele fratello, Kestutis, si rifiutano di piegarsi ai predoni. Riusciranno a respingere i crociati e poi ad affrontare i nipoti di Gengis Khan, i temibili signori a cavallo dell'Orda d'Oro? In questa campagna, giocherai nei panni dei lituani. Jadwiga : Allontanata da sua madre e separata con la forza dal giovane uomo che amava, Jadwiga sale al trono polacco come una semplice bambina. In un'epoca di guerra senza fine, deve forgiare un futuro per il suo regno mentre si scontra con le volontà di leader formidabili come Jogaila e Vytautas il Grande. Riuscirà l'amata Stella dei Polacchi a realizzare la sua visione di una Polonia-Lituania potente e unita, o il vortice incessante della guerra farà sprofondare ancora una volta entrambi i regni nella rovina? In questa campagna, giocherete nei panni dei polacchi.

: Allontanata da sua madre e separata con la forza dal giovane uomo che amava, Jadwiga sale al trono polacco come una semplice bambina. In un'epoca di guerra senza fine, deve forgiare un futuro per il suo regno mentre si scontra con le volontà di leader formidabili come Jogaila e Vytautas il Grande. Riuscirà l'amata Stella dei Polacchi a realizzare la sua visione di una Polonia-Lituania potente e unita, o il vortice incessante della guerra farà sprofondare ancora una volta entrambi i regni nella rovina? In questa campagna, giocherete nei panni dei polacchi. Jan Zizka: Jan Zizka passò la sua giovinezza come mercenario combattendo per l'onore e la moneta, ma il suo destino cambiò per sempre quando ascoltò le prediche del riformatore Jan Hus a Praga. Come campione della causa hussita e leader dei suoi invincibili eserciti, Zizka cambiò la guerra con innovazioni tecnologiche e tattiche. Cementa l'eredità di uno dei più grandi generali della storia galvanizzando semplici contadini in unità altamente disciplinate e portandoli al trionfo sugli eserciti cavallereschi del Sacro Romano Imperatore. In questa campagna, giocherete nei panni dei Boemi.

Age of Empires 2 Definitive Edition: Dawn of the Dukes

Le due nuove civiltà sono i Polacchi e i Boemi. In Age of Empires 2 Definitive Edition - Dawn of the Dukes, i Polacchi sono una civiltà basata sulla cavalleria media, puntando tutto sulla manovrabilità, sull'organizzazione e sul puro numero. L'unità unica dei Polacchi sono gli Obuch, un'unità di fanteria con martello da guerra in grado di distruggere le armature nemiche. Sono perfetti per combattere contro le unità pesanti che causerebbero gravi danni al restro delle truppe polacche. Inoltre, i Polacchi condividono una unità con i Lituani: i Winged Hussar, una versione potenziata della cavalleria leggera che sostituisce l'upgrade Hussar in possesso di molte altre civiltà. I Polacchi hanno anche un edificio unico, il Folwark, che sostituisce il Mulino e aumenta l'efficienza delle fattorie vicine. Infine, hanno due tecnologie uniche: Szlachta Privileges e Lechitic Legacy, entrambe potenziano le unità di cavalleria.

Per quanto riguarda i Boemi, in Age of Empires 2 Definitive Edition - Dawn of the Dukes, questa civiltà usa la polvere da sparo e i monaci. I Boemi mancano di potenza bruta, ma sono in grado di superare in astuzia e contrastare gli avversari. La prima unità unica dei Boemi è l'Hussite Wagon, una sorta di carro armato antico. Ha una grande potenza di fuoco ed è eccezionale nella protezione delle unità posizionate al proprio interno. Abbiamo poi i Houfnice, un potente upgrade per il Bombard Cannon: è perfetto per distruggere le fortificazioni e le formazioni di nemici. Infine, i Boemi hanno due tecnologie uniche: Wagenburg Tactics e Hussite Reforms, la prima potenzia le unità con polvere da sparo, mentre la seconda migliora i monaci e i monasteri.

Se siete interessati più al nuovo capitolo che al secondo, ecco un trailer che svela i combattimenti navali e la civiltà degli Abbasidi di Age of Empires 4.