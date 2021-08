PlayStation Plus offrirà anche anime in streaming da Crunchyroll a prezzo più alto?

L'acquisizione di Crunchyroll da parte di Sony potrebbe riflettersi presto in una interessante modifica a PlayStation Plus, che potrebbe iniziare ad offrire la possibilità di vedere anime in streaming all'interno dello stesso abbonamento, scegliendo un tier di prezzo più alto.

Come abbiamo visto, l'acquisizione di Crunchyroll si è infine definita nei giorni scorsi con l'annessione del servizio in streaming a Funimation per circa 1,2 miliardi di dollari, cosa che fornisce a Sony una notevole potenza in termini di catalogo per quanto riguarda gli anime in streaming.

L'intento dichiarato dal presidente di Sony Pictures, Tony Vinciguerra, è di offrire l'"esperienza anime definitiva", anche attraverso un abbonamento esteso e onnicomprensivo che consenta di vedere anime di vario tipo agli utenti in streaming in tutto il mondo.

Crunchyroll potrebbe arricchire PS Plus con gli anime in streaming

Secondo quanto riportato da Eurogamer, c'è la possibilità che questo intento si realizzi anche attraverso PlayStation Plus, ovvero che Sony punti alla possibilità di introdurre nuovi tier di abbonamento a prezzo più alto per il suo servizio attualmente più diffuso nel mondo, in modo da comprendere anche gli anime da vedere direttamente attraverso PS5 e PS4.

"Ci sono piani per offrire potenzialmente Crunchyroll come parte di un'offerta premium su PlayStation Plus a un prezzo più alto", riferisce Eurogamer, senza però specificare precisamente la fonte di tale informazione, dunque da prendere come voce di corridoio, per il momento, anche se l'idea è tutt'altro che assurda.

Considerando la notevole diffusione attuale degli abbonati a PlayStation Plus avrebbe senso, per Sony, puntare su tale piattaforma per proporre delle integrazioni a tema anime considerando anche l'esperimento di Video Pass, sfruttando già il catalogo di Crunchyroll e Funimation, ma attendiamo comunque informazioni da parte della compagnia.