PlayStation Plus Video Pass: Sony conferma che sta "testando" il servizio

Sony Interactive Entertainment ha confermato che PlayStation Plus Video Pass è un vero servizio della compagnia e che è attualmente in fase di test in Polonia. Il servizio, scoperto nella giornata di ieri (21 aprile 2021) tramite un leak del sito ufficiale PlayStation, permette agli utenti PS4 e PS5 di accedere a oltre 20 film e show televisivi prodotti da Sony Pictures, ovviamente se abbonati a PS Plus.

Secondo quanto svelato, ogni tre mesi saranno aggiunti nuovi contenuti e il test verrà eseguito in Polonia per un intero anno. Nick Maguire - global services VP di Sony Interactive Entertainment - ha affermato: "Vogliamo vedere in che modo i giocatori sfrutteranno questo servizio. Quali titoli guarderanno, cosa gli interessa, quanto spesso lo useranno. Al momento, però, non posso dire quali saranno i risultati e che tipo di test potrebbe essere proposto in altri mercati. Non posso nemmeno dire alcunché sul futuro di PlayStation Plus Video Pass dopo questo periodo di prova".

PlayStation Plus Video Pass

Ha poi continuato affermando: "Siamo attualmente focalizzati solo sul mercato polacco, sui giocatori polacchi e su quella che sarà la loro reazione ai benefici sotto il programma PS Plus". Maguire ha poi spiegato che PlayStation Plus Video Pass è stato proposto in Polonia poiché tale utenza è molto attiva nel network e nei social media. Inoltre, i giocatori polacchi tendono a usare molte piattaforme di Video on Demand (VoD). Si tratta quindi del mercato perfetto per un test.

Non ci resta altro da fare se non attendere che i test proseguano e che Sony PlayStation decida se e come ampliare questo servizio. Diteci, vi interesserebbe?

