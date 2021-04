Biomutant, il mondo di gioco presentato in un trailer da THQ Nordic

Il mondo di Biomutant è stato presentato con un trailer da THQ Nordic, e promette decisamente bene sia per quanto concerne la varietà delle ambientazioni che la loro realizzazione.

Ispirato a Zelda: Breath of the Wild e L'Ombra di Mordor, l'open world di Biomutant vanta colori straordinari, un'ampiezza notevole e tanti dettagli che immaginiamo saranno in grado di arricchire l'esperienza.

"Tutto ciò che sentirete e vedrete in questo trailer è stato catturato in-game: musiche, sequenze, tutto. Non abbiamo aggiunto edulcoranti artificiali", hanno scritto gli sviluppatori nella descrizione del video.

"Perché non c'è azione? Perché quella l'abbiamo presentata nel trailer dei combattimenti di Biomutant, andate a recuperarlo. Anche quello è spettacolare!"

"Ok, e perché è tutto così silenzioso e allegro? Perché ci sono già fin troppi trailer frenetici e seriosi, là fuori. Siamo persone ottimiste e Biomutant è un gioco coloratissimo, dunque piantatela e godetevi il filmato."