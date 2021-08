Sonic 2 il film: Idris Elba darà la voce a Knuckles

Sonic 2, il nuovo film cinematografico basato sulla celebre serie Sega, accoglie un attore di notevole spessore all'interno del cast, con l'introduzione di Idris Elba nel ruolo di Knuckles, ovviamente per quanto riguarda la voce del personaggio.

Lo storico compagno di Sonic apparirà inizialmente come nemico del protagonista, così come accadeva in origine anche nei videogiochi, essendo in origine un antagonista in Sonic the Hedgehog 3 e diventando poi un personaggio giocabile all'interno del successivo Sonic & Knuckles.

L'echidna è poi diventato una delle icone maggiori per la celebre serie di Sega e sarà parte integrante del cast di personaggi nel nuovo film al cinema, che punta a bissare l'impressionante successo internazionale riscosso dalla prima pellicola.

È chiaro che la produzione non voglia risparmiare sul cast, a quanto pare: Idris Elba è un famoso attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico britannico, vincitore di numerosi premi e che ha preso parte a diverse produzioni di grosso calibro come vari film del Marvel Cinematic Universe e recentemente anche The Suicide Squad, tanto per menzionarne alcuni.

In Sonic 2, Knuckles si unirà inizialmente al Dr. Robotnik alla ricerca del Chaos Emerald, anche se è probabile che poi decida di avvicinarsi alla causa di Sonic. Per il momento, tutto quello che abbiamo su Elba è il tweet riportato qui sopra, piuttosto ermetico ma anche chiaro sul collegamento tra l'attore e il personaggio.