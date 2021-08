Sony compra Crunchyroll, lo streaming di anime: acquisizione miliardaria ufficiale

Sony ha comprato Crunchyroll per una cifra miliardaria, ora l'operazione è stata ufficialmente confermata dalla compagnia, che annette il servizio in streaming dedicato agli anime alla controllata Funimation, creando un panorama interessante per gli appassionati di animazione giapponese.

Crunchyroll è stata a tutti gli effetti una rivale di Funimation, compagnia di Sony, per diversi anni finché si trovava sotto AT&T, ma le voci di una possibile e clamorosa acquisizione sono sorte lo scorso ottobre, quando l'azienda americana ha iniziato a cercare acquirenti per il servizio di streaming video dedicato agli anime.

Crunchyroll è un servizio streaming molto conosciuto per gli anime

Alcuni dettagli sull'accordo erano emersi già a dicembre, ma successivamente l'operazione era stata bloccata dall'antitrust americana per valutare un possibile rischio di monopolio, come succede spesso durante acquisizioni di questo tipo. A quanto pare, la cosa ha ricevuto infine il via libera, considerando che Sony ha annunciato ufficialmente di aver acquisito Crunchyroll, annessa a Funimation.

L'acquisizione è avvenuta per 1,175 miliardi di dollari, in base a quanto riferito in queste ore, dunque poco meno della cifra emersa in precedenza, che era pari a 1,5 miliardi. "Crunchyroll aggiunge un enorme valore al business attuale di Sony per quanto riguarda gli anime, inclusi Funimation e i nostri partner di Aniplex e Sony Music Entertainment Japan", ha affermato Tony Vinciquerra, Chairman e CEO di Sony Pictures Entertainment Inc.

"Con Crunchyroll e Funimation, ci vogliamo impegnare a creare l'esperienza anime definitiva per i fan, proponendo anche un'opportunità unica per i nostri partner, publisher e creativi di continuare a produrre contenuti di grande rilievo al pubblico di tutto il mondo", ha riferito inoltre Vinciguerra. "Con l'aggiunta di Crunchyroll, abbiamo l'opportunità inedita di fornire un servizio mai visto prima per i fan degli anime e distribuire esperienze anime attraverso qualsiasi piattaforma si voglia: dal cinema agli eventi, all'home entertainment fino a giochi, streaming e TV classica".

Insomma, sembra piuttosto chiaro che l'intenzione di Sony sia annettere Crunchyroll e utilizzare la piattaforma streaming per distribuire le proprietà in ambito anime verso un pubblico ancora più ampio, unendo le serie e proprietà intellettuali a quelle di Funimation per creare un catalogo enorme: "Il nostro obiettivo è di creare un'esperienza unificata di anime su abbonamento il prima possibile", ha affermato chiaramente il CEO di Sony Pictures.