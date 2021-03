Sony: l'antitrust americana rinvia l'acquisizione di Crunchyroll per il pericolo di monopolio

Qualche settimana va vi avevamo parlato della volontà di Sony di acquistare Crunchyroll, uno dei più celebri servizi in streaming per vedere gli anime giapponesi. L'inventrice dei Walkman, con questa mossa, voleva provare ad arginare il sempre più accentuato "sconfinamento" di Amazon e Netflix in questo settore, acquisendo una vetrina di grande importanza. Peccato che l'antitrust americana stia indagando per capire se questa vetrina, unita al catalogo di Sony, non crei il rischio che si formi un monopolio nel settore degli anime.

Il sito The Information, infatti, sostiene che diverse persone sono venute a conoscenza della volontà dell'antitrust di bloccare l'affare da 1,175 miliardi di dollari. Per il momento si tratta semplicemente di un rinvio per approfondire le indagini, ma da queste potrebbe anche arrivare uno stop definitivo.

Negli anni, infatti, Sony ha comprato diversi distributori di anime e servizi in streaming, tra i quali c'è anche Funimation, il principale rivale di Crunchyroll. Il rischio, quindi, è che il Dipartimento di Giustizia pensi che questa acquisizione di a Sony una posizione dominante in questo ambito.

Nonostante sia una nicchia se comparata ai numeri che fanno Netflix e Disney+, Crunchyroll ha ben 4 milioni di abbonati. Le nuove indagini potrebbero durare anche altri 6 mesi, al termine dei quali la corte stabilirà se l'accordo con WarnerMedia potrà andare in porto.